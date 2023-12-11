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Gaziantep'te 5 Günde 34 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 5 günde yaptığı operasyonlar sonucu çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunan 34 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüpheliler adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 5 günde yaptığı çok sayıda operasyon sonucu çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların tamamı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 05 - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında adli makamların koordinesiyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) destekli çok sayıda operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 34 şüpheli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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