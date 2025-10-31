Haberler

Gaziantep'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Gaziantep'te 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Gaziantep'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi GATEM köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köprü üzeri Gaziantep şehir merkezi istikametinde sürücüleri öğrenilemeyen 06 AET 908 plakalı hafif ticari araç, 27 ABV 08 plakalı midibüs, 27 AD 319, 34 GM 2031 ve 63 HK 894 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası karayolundaki trafik tıkanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken sağlık ekipleri ise zincirleme kazada hafif yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kontrollü sağlanan trafik akışı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardında normale dönerken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
