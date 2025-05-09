Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Gaziantep'te 5,4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 23 gözaltı

Gaziantep'te 5,4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 23 gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 5,4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 23 gözaltı Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 5.4 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5,4 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi: 23 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarda 5.4 milyon TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Nisan ayında yapılan operasyonlar çerçevesinde Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli şahsa ait ikamet ve araçlarda arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde piyasa değeri 5 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 19 bin 60 paket sigara, bin 432 adet elektronik sigara, bin 800 adet elektronik sigara likiti ve 130 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - 3.Sayfa
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.