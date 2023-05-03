Gaziantep'te 48 dilenciye yasal işlem

Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 48 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem uygulandı.

Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde dilencilik yaptığı tespit edilen 48 şahıs gözaltına alınarak, hakkında yasal işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri,24-30 Nisan tarihleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama yaptı.

İcra edilen uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 48 şahsa yasal işlem yapılırken, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan da 5 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - GAZİANTEP