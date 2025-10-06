Haberler

Gaziantep'te 450 Bin TL Değerinde Fıstık Hırsızlığı

Gaziantep'te 450 Bin TL Değerinde Fıstık Hırsızlığı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir şahıs, 450 bin TL değerindeki 535 kilogram fıstığı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şahıs kısa süre içinde yakalandı.

Gaziantep'te bir şahıs, 450 bin TL değerindeki 535 kilogram fıstığı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yeri güvenlik kamerasına yansırken olayı gerçekleştiren şahıs, kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 26 Eylül tarihinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde fıstık haline gelen kimliği belirsiz bir şahıs, 450 bin TL değerindeki 535 kilogramlık 7 çuval fıstığı araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda fıstık hırsızı yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlar sergileyerek dükkan içerisindeki 535 kilogram ağırlığındaki 7 çuval fıstığı tek tek taşıdığı anlar yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
