Gaziantep'te 42 şüpheli yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda 42 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 42 şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 9 Şubat 2024 tarihinde çok sayıda çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP