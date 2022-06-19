Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması - Haberler

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Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması 133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı Gaziantep'te, 130 ekipten oluşan 415 personelin katılımıyla il genelinde şok huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Gaziantep'te 415 personelle huzur-güven uygulaması

133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, 130 ekipten oluşan 415 personelin katılımıyla il genelinde şok huzur ve güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulama ile 133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il genelinde şok huzur-güven uygulaması yaptı. İlgili birimlere bağlı 130 ekip ve 415 personelin katılımıyla yapılan uygulama sırasında 133 umuma açık yer, 35 park ve bin 57 araç kontrol edilerek 4 bin 530 şahıs sorgulandı. Uygulama sırasında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 53 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulanarak 15 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 25 adet fişek, 4 adet kumar makinesi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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