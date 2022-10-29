Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 400 litre sahte alkol ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te 400 litre sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 400 litre sahte alkol ele geçirdi.

Gaziantep'te polis ekipleri bir ikamete yaptığı operasyonda 400 litre sahte alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bir ikamete yaptığı operasyonda 400 litre sahte alkol ele geçirdi. İkamette yaptığı aramalarda bir adet ruhsatsız tüfek de ele geçiren ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title