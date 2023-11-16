Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 ayrı şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda kaçak 4 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gaziantep'te 4 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 ayrı şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda kaçak 4 tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Olay sonrası 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle Şehitkamil ilçesinde 2 ayrı şahsın adreslerine gümrük kaçağı silah operasyonu yapıldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait şarjör, 19 adet av tüfeği fişeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP