Gaziantep'te 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 kilogram esrar ele geçirildi ve gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 kilogram kubar esrar, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa