Gaziantep'te 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 4 kilogram esrar ele geçirildi ve gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karkamış ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 4 kilogram kubar esrar, 1 uzun namlulu otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.