Gaziantep'te 4 Katlı Binanın Terasında Yangın Çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir binanın terasında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Gaziantep'te 4 katlı bir binanın terasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı binanın terasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, terasın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyerek terası saran yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

