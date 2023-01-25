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Gaziantep'te 4 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te 4 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te iki araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te iki araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 4 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 araca yönelik kaçak sigara operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli araçlarda yapılan aramalarda çuvalların arasına gizlenmiş halde 4 bin 400 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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