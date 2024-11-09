Gaziantep'te 383 Öğrenciye Trafik Eğitimi Verildi

Gaziantep'te Jandarma ekipleri tarafından ilköğretim okullarında ve Güvenevler çocuk kütüphanesinde toplam 383 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından "Trafik dedektifi ve yaya önceliği projesi" kapsamında ilköğretim okullarında ve Güvenevler çocuk kütüphanesinde toplam 383 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda ise öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler veril verildi. - GAZİANTEP