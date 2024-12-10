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Gaziantep'te 37 Şüpheli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalandı

Gaziantep'te 37 Şüpheli Siber Dolandırıcılık Operasyonunda Yakalandı
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Gaziantep'te internet siteleri üzerinden 24 vatandaşı dolandırarak 2 milyon 630 bin 428 TL toplayan 37 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te internet sitelerinde çeşitli ürünlerin satışı vaadiyle 24 vatandaşı 2 milyon 630 bin 428 TL dolandıran 37 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 24 vatandaşı 2 milyon 630 bin 428 TL para toplayarak dolandıran 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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