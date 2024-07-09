Gaziantep'te 346 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 283 bin 788 TL para cezası

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 346 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 283 bin 788 TL para cezası verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, 346 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 283 bin 788 TL cezai işlem uygulandı. - GAZİANTEP