Gaziantep'te 34 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tespit edilen 31 şüphelinin yakalanması için 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosunun koordinesinde Nizip ilçe genelinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, tespit edilen şüpheliler "H.P, N.Ç, M.Ş, A.Y, S.P, S.K, H.S, İ.Y, M.B, H.Ç, C.K, B.D, O.A, M.T, H.U, M.D, A.D, M.K, A.D, A.G, A.B, K.Ş. M.Ş, IH, C.U, A.D, C.K, C.K. M.K. R.K, S.N" 'nin adreslerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Nizip Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararlar doğrultusunda Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı, Nizip KOM Grup Amirliği ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim Ekiplerince adreslerde yapılan aramalarda, 0,5 gram metamfetamin, 2,83 gram esrar, 4 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 250 gram esrar, 6 gram esrar 200 gram sentetik, 150 gram sentetik kannobinoid, 9 gram kenevir tohumu, 1 adet AK-47(Kalaşnikof), 55 kök Hint keneviri bitkisi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, Piyade Tüfeği ve şarjörü, 12 adet 7,62 mm fişek, 1 adet av tüfeği, 37 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği tespit edilerek el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde şüpheli A.D'nin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Şüpheliler C.K, R.K ve A.D'nin gözaltı işlemleri devam ediyor. 31 şüpheli hakkındaki soruşturma işlemleri ise tüm yönleriyle devam ediyor. - GAZİANTEP