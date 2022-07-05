Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gaziantep'te 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kent merkezine giriş yapmak üzere olan bir tıra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, tıra bağlı tankın içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep'te kent merkezine giriş yapmak üzere olan bir tıra operasyon düzenleyen KOM ekipleri, tıra bağlı tankın içerisinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbari bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 2 gün önce bir tıra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Çevre yolunda tırın önünü kesen ekipler, tıra bağlı tankın içerisine zulalanmış halde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title