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Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak taklit saat ele geçirildi

Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak taklit saat ele geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda 3 milyon 232 bin TL değerinde gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 2 iş yerine yaptığı operasyonda 3 milyon 232 bin TL değerinde gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şehitkamil ilçesinde M.N.V. ve M.C. isimli şüpheli şahısların işyerlerine baskın yapıldı. Şüpheli şahıslara ait iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri toplam 3 milyon 232 bin TL olan 404 adet gümrük kaçağı taklit kol saati ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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