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Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi
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Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 milyon TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu, akıllı saat ve elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde B.F. ve M.Ö. isimli şahıslara ait araçlarda arama yapıldı. Adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 3 milyon 135 bin TL olan 110 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 303 adet gümrük kaçağı akıllı saat, bin 257 adet gümrük kaçağı muhtelif elektronik eşya ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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