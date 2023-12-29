Gaziantep'te 3 Milyon TL Değerinde Kaçak İlaç ve Malzeme Ele Geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 6 bin 850 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Ayrıca, 150 adet kaçak parfüm, 9 adet kaçak telefon ve 3 adet tarihi eser niteliğinde dini kitap da bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı ve yasal işlemler başlatıldı.
Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 6 bin 850 adet ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Şehitkamil ilçesinde bir şahsın ikametine yönelik operasyonda piyasa değeri 3 milyon 350 bin TL olan gümrük kaçağı 6 bin 850 adet ilaç ve tıbbi malzeme ile 150 adet kaçak parfüm, 9 adet kaçak telefon, 3 adet tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP