Gaziantep'te 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.