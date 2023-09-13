Gaziantep'te 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı
Gaziantep'te yapılan bir operasyonda, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te 3 kilo 300 gram skunk ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphelenerek durdukları bir araçta arama yaptı.
Ekipler, aramada 3 kilo 300 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa