Gaziantep'te 3 kardeşin hayatını kaybettiği kazada yeni detaylar ortaya çıktı

Güncelleme:
Gaziantep'te 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Gaziantep'te 3 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin Afyonkarahisar'dan 750 kilometre yol kat ederek memleketleri Gaziantep'e ulaştıkları ve evlerine 20 kilometre kala kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Afyonkarahisar'dan yeni aldıkları araçla memleketleri Gaziantep'e varmak üzere olan Nihat (53), Hüseyin (50) ve Aydın Dündar (48) isimli kardeşlerin bulunduğu Nihat Dündar idaresindeki 59 AID 791 plakalı Opel marka otomobil, E.A. idaresindeki 77 AJA 436 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Nihat, Hüseyin ve Aydın Dündar isimli kardeşler hayatını kaybetti.

750 kilometre yol kat ettiler, evlerine 20 kilometre kala hayatlarını kaybettiler

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde ikamet eden 3 kardeşin ölümüyle ilgili kazada yeni detaylar ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin Afyonkarahisar'dan 750 kilometre yol kat ederek memleketleri Gaziantep'e vardıkları ve evlerine 20 kilometre mesafede bulunan batı ve kuzey gişeleri arasında meydana gelen kazada hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

9 çocuk yetim kaldı

Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin de fabrikada çalıştığı belirlenirken Nihat Dündar'ın 3 çocuk babası, Hüseyin Dündar'ın 2 çocuk babası ve Aydın Dündar'ın da 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin, Aydın Dündar'ın yeni aldığı aracı yolda herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına beraber almaya gittikleri belirtildi.

3 kardeş Cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak

Feci kazanın hayattan kopardığı kardeşlerin 30 Ocak günü Gaziantep Asri Mezarlık'ta cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Tır sürücüsü E.A.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
