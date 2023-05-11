Gaziantep'te 3 DEAŞ'lı yakalandı

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP