Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada minibüs sürücüsü ağır yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye ilçesi Çevreyolu otogar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim S. (29) idaresindeki 63 AFJ 970 plakalı tır, Hasan C. (32) idaresindeki 34 BOJ 380 plakalı minibüse sağ taraftan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sol şeride geçen özel bir yemek şirketine ait minibüs ise, dönmeye çalışan Kadir B. (61) idaresindeki 27 AJU 656 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüs şoförü Hasan C. araçta sıkıştı. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP