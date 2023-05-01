Gaziantep'te 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yeri ve arabada yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındıGaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan Boyno Mahallesinde bir iş yeri ve araçta...

Gaziantep'te bir iş yeri ve arabada yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı

Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan Boyno Mahallesinde bir iş yeri ve araçta arama yapıldı. Ekipler, aramada, 1 adet AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP