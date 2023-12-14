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Gaziantep'te 28 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Gaziantep'te hırsızlık suçundan 28 yıl 8 ay 16 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık suçundan 28 yıl 8 ay 16 gün hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan 28 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, 13 Aralık 2023 günü yapılan operasyon sonucu Gaziantep'in Nizip ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Jandarma JASAT Güvenlik Yakalama Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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