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Gaziantep'te 274 şişe sahte alkol ile 35 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 274 şişe sahte alkol ile 35 litre etil alkol ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 274 şişe sahte alkol ile 35 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te bir adreste yapılan aramalarda 274 şişe sahte alkol ile 35 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir adrese yönelik sahte alkol operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda 274 şişe sahte alkol, 100 litre dökme alkol ve 35 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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