Gaziantep'te 26 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla emniyette işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Aralık 2023 tarihinde şehir merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 26 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. Araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP