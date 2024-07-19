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Gaziantep'te Kenevir Operasyonu: 253 Kök Bitki ve 16 Tohum Ele Geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda, 9 şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirdi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı ve yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 9 şahsa ait adreslerde yaptığı aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Adli makamların koordinesiyle yapılan çalışmalar neticesinde İslahiye, Oğuzeli, Araban, Nizip, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 9 şahsın adresine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Kenevir Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Haberler

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