Gaziantep'te 25 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle kasten adam öldürme suçundan aranan şahsın yakalanması için çalışma yapıldı. İstihbari çalışmalar neticesinde, kasten adam öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP