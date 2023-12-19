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Gaziantep'te 22 yıl sonra çalınan motosiklet ele geçirildi

19 Aralık 2023 09:49 Güncelleme: 09:51 Abone Ol

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2001 yılında çalınan bir motosiklet, emniyet güçleri tarafından ele geçirildi. Araban İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda motosikletin bir şüphelinin elinde olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, motosikleti ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı. Motosiklet sahibi emniyet müdürlüğüne çağrılarak motosikleti teslim alması istendi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.