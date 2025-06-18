Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te 22 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te, cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçlarından toplamda 22 yıl 9 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetin yoksun kılma suçlarından 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hakkında 22 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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