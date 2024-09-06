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Gaziantep'te 214 kök hint keneviri ele geçirildi: 8 gözaltı

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Gaziantep'te 214 kök hint keneviri ele geçirildi: 8 gözaltı Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 8 ayrı adrese yaptığı operasyonda 214 kök hint keneviri ele geçirildi.

Gaziantep'te 214 kök hint keneviri ele geçirildi: 8 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 8 ayrı adrese yaptığı operasyonda 214 kök hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. İslahiye, Nizip ve Şehitkamil ilçelerinde yapılan operasyonlar sonucunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen 8 şüpheli şahsa adreslere baskın yapıldı. Şahısların ikametlerinde ve arazilerinde yapılan adli arama neticesinde 214 kök kenevir bitkisi ve 25 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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