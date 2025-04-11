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Gaziantep'te 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Gaziantep'te 21 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y., jandarma operasyonu ile yakalanıp tutuklandı.

Gaziantep'te, 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, başta fuhşa teşvik etmek suçu olmak üzere 10 ayrı suç kaydı ve 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs, Şahinbey ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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