Gaziantep'te 21 Kişi Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda 21 kişiyi toplam 382 bin 465 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 42 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik 42 şüpheliye ait adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda çeşitli vaatlerle 21 kişiyi toplam 382 bin 465 TL para toplayarak dolandıran 42 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP