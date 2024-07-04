Gaziantep'te 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan tırın içerisinden 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde huzur ve güven çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Nurdağı İlçesinde B.Y. isimli şahsın kullandığı tır, şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramalar sonucunda 21 kilo 300 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliği ile yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP