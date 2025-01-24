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Gaziantep'te 2024'te Artan Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Gaziantep'te 2024'te Artan Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı
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Gaziantep'te 2024 yılında meydana gelen trafik kazalarının nedenleri açıklandı. Kazaların çoğu hız sınırına uymamak, arkadan çarpma ve trafik işaretlerine uymamaktan kaynaklanıyor.

Gaziantep'te 2024 yılında meydana gelen çok sayıda feci kaza KGYS kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazaların genellikle hız sınırına uymamak, arkadan çarpma, geçiş önceliğine uymama, trafik işaret ve ışıklarına uymama gibi nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü 2024 yılı içerisinde kentte meydana gelen trafik kazalarının nedenlerine yönelik verileri yayınladı. Emniyetten yapılan açıklamada, meydana gelen kazaların yüzde 30'nun hız sınırına uymamak, yüzde 12'sinin arkadan çarpma, yüzde 11'nin geçiş önceliğine uymama, yüzde 10'nun dönüş kurallarına uymama, yüzde 6'sının trafik işaret ve ışıklarına uymama ve yüzde 31'nin ise diğer nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

Kentin çeşitli noktalarında meydana gelen feci kazaların pek çoğu Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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