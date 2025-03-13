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Gaziantep'te Dolandırıcılık Suçlusu Yakalandı

Gaziantep'te Dolandırıcılık Suçlusu Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık suçundan 20 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.K.'yı yakaladı. Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te dolandırıcılık suçundan 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 20 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, yürütülen titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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