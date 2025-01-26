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Gaziantep'te 20 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te 20 Yıl Cezası Olan Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep'te kasten öldürme suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te kasten öldürme suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde kasten adam öldürme suçundan 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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