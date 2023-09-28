Gaziantep'te 20 ayrı suçtan aranan zanlı yakalandı

Gaziantep'te 20 ayrı suçtan toplam 36 yıl 8 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, şafak vakti yapılan operasyonla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Şahitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde bir adreste 20 ayrı suçtan hakkında toplam 36 yıl 8 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlının olduğunu yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, zanlıyı yakalamak için düğmeye bastı. Hemen harekete geçen timler, şafak vakti yaptığı operasyon ile zanlıyı saklandığı adresinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP