Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Tarlaya savrulan otomobillerde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep- Adıyaman Karayolu Ergen geçidi mevkiinde meydana geldi. Gaziantep istikametine seyir halindeki M.A. yönetimindeki 02 DG 802 plakalı otomobil ile Adıyaman istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 44 DJ 704 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araçların sürücüleri E.D. M.A. ve S.A. isimli bir yolcu kazada yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Adıyaman 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep'te 2 otomobil kafa kafa çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

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