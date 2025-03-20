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Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon 180 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin operasyonunda 2 milyon 180 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde S.Ö. ve E.Ö. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 180 bin TL olan gümrük kaçağı 87 adet akıllı telefon ve 1 adet akıllı tablet ele geçirildi. Olayla ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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