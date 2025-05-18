Gaziantep'te 2 milyon TL değerinde kaçak elektronik eşya ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 3 iş yerine yapılan operasyonda 2 milyon 280 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde M.A., M.B., O.O. ve H.H. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon 280 bin TL olan gümrük kaçağı 54 adet cep telefonu, 53 adet müzik çalar, 38 adet kablosuz kulaklık, 36 adet epilasyon cihazı, 15 adet oyun konsolu, 8 adet akıllı kol saati, 2 adet tablet, 550 adet şarj aleti ve 75 adet cep telefonu güvenlik filigramı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP