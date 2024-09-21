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Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te 2 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Gaziantep'te Jandarma ve Savcılık koordinesinde yapılan operasyonda, iki şahsa ait adreslerde 2 milyon TL değerinde 85 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. F.Y. ve M.P. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 2 şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı 85 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yürütülen fiziki ve teknik takip sonucu Şehitkamil ilçesinde F.Y. ve M.P. isimli iki farklı şahsa ait ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 85 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Cep Telefonu Kaçakçılık gaziantep Teknoloji Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Hukuk

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