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Gaziantep'te 2 İş Yerine Yapılan Operasyonda 2 Milyon TL Değerinde 103 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, Şehitkamil ilçesindeki 2 iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan adli aramada, toplam değeri 2 milyon TL olan 103 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te, 2 iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 103 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde B.S. ve F.D. isimli iki farklı şahsa ait iş yerine baskın yapıldı. Söz konusu işyeri ve şahıslara ait araçlarda yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 103 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Operasyon Gaziantep Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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