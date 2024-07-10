Gaziantep'te 2 İş Yerine Yapılan Operasyonda 2 Milyon TL Değerinde 103 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Gaziantep'te, 2 iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olan 103 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesinde B.S. ve F.D. isimli iki farklı şahsa ait iş yerine baskın yapıldı. Söz konusu işyeri ve şahıslara ait araçlarda yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon TL olan 103 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP