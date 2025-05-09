Gaziantep'te 2 kuzeni öldüren katil zanlısı 6 yıl sonra yakalandı

Gaziantep'te 2 kuzenin öldürüldüğü bıçaklı kavganın zanlısı olarak aranan ve kasten öldürme suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, olaydan 6 yıl sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, 15 Kasım 2019'da Yunus Emre Görgün ile Hacı Görgün isimli 2 kuzenin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavganın zanlısı H.G. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yaptığı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın, 2 farklı kasten öldürme suçundan hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Olay, 15 Kasım 2019'da Şehitkamil ilçesi kırsal Karadede Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, akraba iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Olayda Yunus Emre Görgün (23), Hacı Görgün (18), D.G. (22) yaralanmış, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Görgün ile Hacı Görgün isimli 2 kuzen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP