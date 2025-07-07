Gaziantep'te 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Polis inceleme başlattı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.
Yangın, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın 1. katındaki evde meydana geldi. Alevlerin sardığı eve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa