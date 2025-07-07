Gaziantep'te 2 Katlı Binada Yangın Çıktı

Gaziantep'te 2 Katlı Binada Yangın Çıktı
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Polis inceleme başlattı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 katlı binada yangın çıktı.

Yangın, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binanın 1. katındaki evde meydana geldi. Alevlerin sardığı eve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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