Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te polis bir iş yerine düzenlediği operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalarda bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin litre akaryakıt, akaryakıt depolamada kullanılan 5 adet plastik bidon, 1 adet fiber tank, 1 adet santrifüj ele geçirildi.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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