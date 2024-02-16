Gaziantep'te 2 Bin İlkokul Öğrencisine Güvenli Okul Eğitimi Verildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelindeki ilkokul öğrencilerine 'Güvenli Okul Eğitimi' verildi. Eğitim kapsamında kişisel güvenlik, akran zorbalığı, madde bağımlılığı ve siber güvenlik konularında 2 bin ilkokul öğrencisine bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.
Gaziantep jandarma ekiplerince 2 bin ilkokul öğrencisine güvenli okul eğitimi verildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelindeki ilkokul öğrencilerine yönelik "Güvenli Okul Eğitimi" verildi. Eğitim kapsamında kişisel güvenlik, akran zorbalığı, madde bağımlılığı ve siber güvenlik konularında 2 bin ilkokul öğrencisine bilgilendirmelerde bulunuldu.
Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP