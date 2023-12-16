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Gaziantep'te 2 Bin 760 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. İcra edilen operasyonlar çerçevesinde yol kontrol noktalarında durdurulan 2 ayrı otobüsün bagajında çantaya gizlenmiş halde kaçak sigaralar bulundu.

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarıyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde operasyon yaptı. İcra edilen operasyonlar çerçevesinde yol kontrol noktalarında durdurulan 2 ayrı otobüsün bagajında çantaya gizlenmiş halde 150 bin TL değerinde 2 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Jandarma Haberler

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